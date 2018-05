Domenica 20 maggio è in programma la terza edizione di ‘Botteghe in corte’ al Castello d’Arcano Superiore, manifestazione che punta a offrire una vetrina alle tante eccellenze del nostro territorio. Dalle 10 al tramonto, non mancheranno workshop, trattamenti benessere e momenti d’intrattenimento, nella splendida cornice del castello.

L’edizione 2018 proporrà, come ormai tradizione, l’esposizione-mercato di prodotti hand-made, biologici e della gastronomia di qualità, selezionando artigiani, designer, creativi, aziende agricole, produttori bio e di preparazioni gastronomiche di nicchia e vivaisti di rose antiche e pregiate presenti in tutto il Friuli Venezia Giulia.

“L'evento – spiegano le organizzatrici - deve rappresentare le eccellenze locali, quindi cerchiamo espositori che propongano prodotti originali e insoliti, oltre che realizzati a mano dal punto di vista dell'artigianato creativo o di qualità e rinomati dal punto di vista gastronomico e biologico”.

Sono aperte le iscrizioni per chi volesse partecipare come espositore mandando una mail a info@castellodiarcanosuperiore.it. E' possibile proporre workshop, degustazioni e presentazioni.