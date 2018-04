Il primo maggio torna Ville Aperte in Friuli Venezia Giulia con l'apertura straordinaria al pubblico delle splendide dimore private a nord-est del Friuli Venezia Giulia, in un'area paesaggisticamente magnifica, che si estende nei territori dei comuni organizzatori: Buttrio, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone.

La giornata è arricchita da concerti, mostre e degustazioni in villa, mentre i numerosi ristoranti e agriturismi del territorio propongono piatti speciali e menù eccellenti di tradizione friulana.

Il patrimonio storico-artistico e architettonico italiano costituisce il 70% dei beni culturali mondiali, è parte essenziale dell'identità culturale di questo paese e ne rappresenta l'insostituibile memoria storica e sociale che deve essere tramandata alle generazioni future. Le Ville, in particolare, sono veri musei di storia e arte e inoltre d'inestimabile cultura familiare. Entrare in queste dimore significa penetrare i segni che il tempo ha lasciato sul territorio come pietre miliari di un cammino. Ogni aspetto di queste residenze parla di vita e del progresso dell'uomo.

Nobili nel carattere e pari per grazia e magnificenza, le Ville tra Veneto e Friuli hanno lasciato senza parole il più eloquente dei conoscitori. Imitate dentro e fuori i confini d'Italia fino all'Ottocento, il loro significato è rimasto sostanzialmente inalterato per oltre duemila anni, da quando fu elaborato dai Patrizi dell'antica Roma. È il mondo romano di fatti che genera la "cultura di villa", il cui programma sarà splendidamente precisato nel Rinascimento in area veneta da Andrea Palladio.

ITINERARIA. L’Associazione Guide Turistiche Autorizzate per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Itineraria, nata nel 1993 con la missione di sviluppare e promuovere il turismo culturale in regione, è impegnata nella valorizzazione della regione con mostre, pubblicazioni, ricerca storico-artistica ed elaborando itinerari antichi e nuovi, percorsi didattici, archeologici, storico-artistici, letterari e a tema, nei castelli e nelle ville. Tra i suoi obiettivi ha anche quello di coniugare i vari aspetti della cultura con l'enogastronomia.

PROGRAMMA

Le seguenti ville sono aperte al pubblico il 1 maggio 2018:

Casa Beltrame Peruzzi, via Beltrame, 18, Caminetto di Buttrio

Parco di Villa di Toppo Florio, via Morpurgo, 6, Buttrio

Casa Forte Nussi Deciani, via dei Ronchi, 12, Case di Manzano

Belvedere e Oratorio di Villa de Marchi Ottelio, via Orsaria, 1, Localita'' Ottelio, Manzano

Villa Romano, via S. Tommaso, 8, Case di Manzano

Villa Agricola Pighin, via della S.S. Trinita', 1, Risano di Pavia di Udine

Villa Frattina Caiselli, piazza della Vittoria, Percoto di Pavia di Udine

Villa Caimo Dragoni, via Liberta', 4, Lovaria di Pradamano

Villa Giacomelli, via Roma, 47, Pradamano

Rocca Bernarda, via Rocca Bernarda, 27, Ipplis di Premariacco

Villa de Brandis, via Roma, 117, San Giovanni al Natisone.

Sono inoltre visitabili i seguenti siti:

Abbazia di Rosazzo, piazza Abbazia, 5, Manzano

Acetaia Midolini, via delle Fornaci, 1, Manzano

Area archeologica del Castello di Manzano e sentiero della Sdricca, Manzano

Chiesetta SS. Trinita', via SS. Trinita', Risano di Pavia di Udine.