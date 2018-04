‘Venezia prima di Venezia. I grandi centri veneti dalla preistoria alla Serenissima’ è l’inedito itinerario culturale che avrà luogo dal 21 al 25 aprile per celebrare trent’anni di collaborazione tra la rivista specializzata Archeologia Viva e l’Agenzia Viaggi Rallo di Mestre.

Un percorso nella storia attraverso siti archeologici emblematici quali Altino, Burano, Torcello, Concordia Sagittaria e Aquileia insieme all’archeologa Francesca Benvegnù, Giuliano Volpe, presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici del Mibact, Vittorio Russo e Piero Pruneti.

La scelta di celebrare il trentennale tra Veneto e Friuli Venezia Giulia non è casuale: l’intento è quello di promuovere le importanti e numerose testimonianze archeologiche di questo territorio offrendo concrete alternative di visita a Venezia, una città che soffre per l’eccessiva pressione turistica a discapito delle aree circostanti, ricche di siti e beni culturali di primaria importanza a livello europeo.

I ‘Viaggi di Archeologia Viva’ nacquero da un’idea di Vittorio Russo e Piero Pruneti, che nel 1988 lanciarono i tour accompagnati dall’archeologo per intercettare la voglia di viaggiare sulle orme del passato dei lettori della rivista. Fu così che l’amicizia tra i due si cementò con la collaborazione professionale che in trent’anni ha portato in viaggio migliaia di viaggiatori con il motto “Vivere il passato è capire il presente’.

I viaggi sono proposte riservate ad un pubblico appassionato: gli itinerari sono particolarmente curati sul piano della completezza e dell’approfondimento dei luoghi visitati grazie alla presenza di uno studioso italiano che tiene un ciclo di lezioni sulle tematiche storico-archeologiche dei tour.

L’organizzazione tecnica è garantita dall’Agenzia Viaggi Rallo, che con i viaggi archeologici ‘L’Epiro tra Grecia e Albania’ e ‘Civiltà Khmer in Cambogia’” ha ottenuto rispettivamente il Premio ‘Turismo Cultura Unesco’ nel 2013 e il riconoscimento come sostenitore dello stesso Premio nel 2014.