A Ronchi nasce l'Alpe Adria softball

Nasce una nuova società di softball, nel Friuli Venezia Giulia. Si tratta dell'Alpe Adria softball con sede a Ronchi dei Legionari, sodalizio, per il momento, atipico, visto che non parteciperà ad alcun campionato regolare, ma si prefigge da un lato di affinare la preparazione delle atlete, dall'altro di offrire alle stesse la partecipazione a tornei, anche a livello internazionale o di utili esperienze, come quella svoltasi, nei giorni scorsi, sul diamante di Redipuglia.

Proprio i Rangers del presidente Salvatore Sechi hanno ospitato, in collaborazione con la neonata società ronchese, la nazionale croata in preparazione agli Europei di softball che si terranno ad Ostrava, nella Repubblica Ceca, dal 30 giugno al 6 luglio.

L'Alpe Adria softball, che ha come principale obiettivo la crescita delle atlete e la divulgazione di questa disciplina sportiva, ha rappresentato un bel test per la squadra croata, guidata in pedana da un ottimo lanciatore statunitense. Un'esperienza alla quale ne seguiranno delle altre e che, come detto, puntano proprio alla crescita agonistica ed atletica delle ragazze che, nella nostra regione, praticano questo sport, ormai prossimo a rientrare nelle Olimpiadi.

Presidente del sodalizio è Anna Battigelli (nella foto), manager di provata esperienza e dalla grande preparazione. E' affiancata, tra gli altri, dal segretario, Barbara Foscarini e dai consiglieri Michela Medeot, Alessandro Princic, Mario Ghergolet e Ugo De Prete. Un'associazione che va al di là della sola pratica agonistica e alla partecipazione all'attività della Fibs, alla quale è affiliata e, quindi, regolarmente riconosciuta.

Pronta a guardare al domani con grande forza, entusiasmo e fiducia. Una delle due forze, come detto, è proprio la presidente Battigelli, da anni anche nel giro internazionale del softball e della Federazione europea di cui è commissario tecnico. Nel 1999 Anna è coach nel settore giovanile delle Peanuts di Ronchi dei Legionari, mentre dal 2000 al 2011 ha lavorato con l'Azzanese. Nel 2001 partecipa, a Parma, al corso nazionale per istruttori per settori giovanili, mentre nel 2004 raggiunge il grado di allenatore, partecipando a Tirrenia al corso di terzo livello. Ed ancora nel 2006 è coach del progetto “Verde-Rosa”, categoria cadette, mentre nel 2008, oltre ad essere nominata vicepresidente del comitato regionale della Fibs, partecipa all'International Coaching College per istruttori nazionali. Dal 2009 segue le rappresentative regionali e, con la categoria ragazze, si è classificata seconda al torneo delle regioni. Nel 2010 è coach della nazionale U19 al campionato europeo e nello stesso anno prende parte negli Stati Uniti allle Junior World Series con le cadette regionali. Nel suo “palmares” c'è la nomina a TC (Technical Commissioner) per la ESF (Federazione europea di softball). Un curriculum vitae di tutto rispetto per lei che si dice onorata ed orgogliosa di poter far parte di questa nuova ed importante realtà ronchese.