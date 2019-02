Amichevole internazionale per la Pallavolo Vivil

La Pallavolo Vivil ha riservato un’ottima accoglienza alla Nkumba University Volleyball Club. La squadra ugandese è arrivata il 17 febbraio in Friuli ospite dell’associazione ”Aiutiamo la scuola di Kinseyi” e della società Juvenilia. Oltre alle visite turistiche e agli impegni istituzionali, sono state contattate altre società pallavolistiche per organizzare gare amichevoli e la Vivil ha accolto con entusiasmo l’invito di Eugenio Borgo, presidente dell’associazione di volontariato.

Accanto alle Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea, che disputa i campionati di Under 16 e serie D, chiamata a confrontarsi sul campo con la formazione ugandese, all’evento hanno partecipato anche molti atleti del settore S3 e delle altre squadre, insieme a dirigenti e genitori.

Prima del fischio d’inizio sono stati eseguiti gli inni con squadre schierate e bandiere portate dai mini atleti Vivil: un momento che ha regalato maggiore ufficialità e importanza alla gara ricordando l’inizio dei confronti di alto livello tra nazioni diverse. Grazie alla collaborazione della federazione, erano presenti due arbitri Fipav.

Il confronto è durato 3 set ed è finito 2-1 per la Nkumba University Volleyball Club che "ha dimostrato un entusiasmo per questo sport che ha molto da insegnarci. È un esempio per tutti noi che spesso non esultiamo a ogni punto e pensiamo più al risultato, dimenticando la bellezza della pallavolo", commentano dalla società di Villa Vicentina. "Se le qualità tecniche delle Villadies sono indubbiamente superiori, quello che ha fatto la differenza è stato proprio l’approccio alla gara delle atlete africane che hanno festeggiato in campo e in panchina ogni singolo scambio vinto. Questo aspetto ha scombussolato le nostre che sono rimaste spiazzate e, dopo aver vinto il primo set, hanno perso i due successivi".

Foto e applausi hanno coronato una serata molto ricca dal punto di vista emozionale e di scambio culturale-sportivo, dimostrando che anche in Paesi esclusi dal panorama del volley internazionale esistono talenti, forse ignorati o che non hanno i mezzi per emergere come meriterebbero. Ma l’elemento che si confida rimanga a lungo nella mente di tutti gli atleti presenti è l’incontenibile passione che queste ragazze mettono fuori e dentro il campo. L’importante è la squadra! "Complimenti alla Nkumba University Volleyball Club per quanto ci hanno insegnato e buon proseguimento di viaggio".