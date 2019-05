Asya Tavano in azzurro

Asya Tavano, judoka dello Sport Team di Udine è stata convocata in nazionale per la tappa dell'European Cup cadetti che si terrà questo fine settimana a Coimbra, in Portogallo.

Una notizia che era nell'aria in relazione agli ottimi risultati che l'atleta di Lavariano ha conseguito: prima piazza a Zagabria, un secondo posto a Teplice (Repubblica Ceca) e, infine, una quinta piazza a Follonica. Senza dimenticare il titolo italiano nei cadetti.

Una condizione ottimale che ha convinto il selezionatore a farle squillare il telefono per darle la buona notizia. Gareggerà nella categoria dei + 70 kg, dove la rosa delle avversarie è particolarmente temibile.

Asya Tavano in questa occasione si gioca la possibilità di ottenere il lasciapassare per i prossimi Europei che si terranno a Varsavia, in Polonia. "Le credenziali per fare suo il titolo continentale ci sono tutte", sottolinea il tecnico Luigi Girardi.