Asya Tavano in azzurro

Asya Tavano, judoka dello Sport Team di Udine, è stata convocata con la nazionale azzurra per i Campionati europei di Varsavia, in Polonia.

La convocazione è la ciliegina sulla torta di una stagione nella quale i risultati hanno sfiorato l'eccellenza per la judoka di Lavariano. E proprio alla luce dei risultati, il tecnico della nazionale italiana cadetti Raffaele Toniolo ha voluto darle fiducia. "Nelle sue corde", come sottolinea il tecnico della società di via Ampezzo, Luigi Girardi, "c'è il podio come obbiettivo minimo, senza voler escludere anche la possibilità di poter far suo il titolo continentale".

Campionessa italiana nella categoria dei + 70 chili, ha compiuto un percorso in grande crescita che, passo dopo passo, l'ha portata a vestire i colori della nazionale. In caso di risultato positivo non si esclude la possibilità di poter essere convocata per i Campionati del mondo di categoria, che si terranno a settembre in Kazakistan, ad Almaty, dove la sfida sarà con le atlete più rappresentative a livello internazionale.

Il percorso di avvicinamento agli Europei, dopo la preparazione nel centro dello Sport Team, vedrà Asya partire per Sassari, sede del Training Camp fino al 25. Poi il raduno a Ostia, al centro federale e successivamente il volo per Varsavia in Polonia dove, insieme alla triestina Veronica Toniolo, difenderà anche i colori del Friuli Venezia Giulia.