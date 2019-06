Carica dei 400 per Join In Volleybas

Oltre 400 partecipanti e 50 squadre provenienti da Italia, Slovenia, Carinzia e Croazia. Sono questi alcuni dei numeri più importanti di Join In 2019, l’evento clou della Volleybas, che ha organizzato al Malignani di Udine tornei internazionali seniores e giovanili ma anche greenbeach, competizione 2 contro 2 sull’erba dedicata ai più giovani.

Volti noti dello sport hanno partecipato alle premiazioni: i presenti hanno infatti potuto ascoltare atleti che hanno vestito la maglia azzurra oltre che la quattro volte campionessa mondiale di pattinaggio a rotelle Silvia Stibilj, che ha ripercorso la propria carriera e ha invitato tutti a continuare a inseguire i propri sogni. A precedere l’intervento della campionessa triestina sono stati Enzo Del Forno, azzurro del salto in alto e presidente dell’Associazione Atleti Azzurri d’Italia e Alessandro Talotti, delegato provinciale del Coni e olimpionico, sempre nel salto in alto, ad Atene 2004 e Pechino 2008.

Realizzata con il sostegno della Regione e della Banca di Udine, la manifestazione ha visto la vittoria, nel seniores, della Volleybas mentre, fra le Under 16 femminili, ha primeggiato l’Ok Luka Koper, seguito da Volleybas e Rojalkennedy. Fra i pari età maschi ha vinto il Muzzana, secondo posto per la Volleybas e terzo per Il Pozzo Pradamano. Sul fronte under 14 femminile ha trionfato il Rovigno seguito dalla Volleybas e dalle carinziane del St. Veit.

Per la Regione è intervento il consigliere Mauro Di Bert, mentre il Comune di Udine è stato rappresentato dall’assessore allo sport Paolo Pizzocaro. Nell’occasione sono stati consegnati a Nupa-Noi Uniti per l’Autismo Udine, i fondi raccolti all’interno del clan Volleybas e che serviranno all’acquisto di materiali per le attività dell’associazione.

“Il messaggio della Volleybas per Join In 2019", ha detto la presidente Donatella Savonitto, "è pratichiamo la gratutidine, un sentimento forte di riconoscenza verso le persone da cui riceviamo del bene, anche quando pratichiamo la pallavolo. La gratitudine apre a nuovi orizzonti, fa gioire per le piccole cose, allontana la negatività, mette in circolo energia e benessere”.