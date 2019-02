Cda supera per 3-1 Ospitaletto

La Cda supera per 3-1 la Vinilgomma Ospitaletto, al termine di un match che rappresenta l'ennesima dimostrazione per Talmassons di una squadra che sa soffrire nei momenti di difficoltà. Una qualità che potrà fare la differenza per il vertice del campionato. Intanto con questa vittoria le ragazze di Guidetti ipotecano il secondo posto e mantengono inalterate le distanze dalla capolista che, domenica, dovrà far visita proprio a Ospitaletto che in casa.

LA CRONACA. Guidetti parte con Berasi in regia, Ceron e Nardini al centro, Gomiero e Lombardo ali, Bisio opposto con Ponte e Cerruto liberi. Inizio molto deciso di Talmassons che si porta avanti con Bisio in evidenza per 8 a 3 e primo time out per Ospitaletto che recupera 8 a 6. Si gioca alla pari poi Gomiero in battuta e Nardini portano la Cda sul 18 a 13 e secondo time out per le ospiti. Super Gomiero 21 a 15. Le friulane controllano e un muro di Bisio chiude il set sul 25 a 17.

Secondo set senza cambi per Talmassons. Inizio di set equilibrato con scambi lunghi e spettacolari 6 a 6. Due errori per Talmassons che va sotto 9 a 7 e time out chiamato da Guidetti. Grandi difese di Ospitaletto che allunga 12 a 8. Un ace delle ospiti costringe la Cda al secondo time out sul 15 a 9. Sul 18 a 10 entra Cozzo per Lombardo. Talmassons recupera e va avanti per 20 a 15, quando le ospiti chiamano time out. Con Bisio le friulane si avvicinano sul 23 a 21; secondo time out per Ospitaletto che stringe i denti e vince il secondo set per 25 a 21.

Terzo set con capitan Lombardo di nuovo in campo. Inizio equilibrato dai toni agonistici elevati 7 a 7. Con un po' di fortuna due ace di Gotti portano le ospiti avanti per 10 a 7 e time out Cda. Sul 17 a 12 Guidetti chiama il secondo time out. Con Gomiero e Ceron la Cda recupera 20 a 18 e primo time out per le ospiti. Bisio porta le sorti in parità 20 a 20. Errore Ospitaletto 21 a 20 e secondo time out per Bonfadini. Sul 24 a 23 Guidetti manda in campo Cantamessa per Ceron in battuta e Bon per Berasi mettendo pressione all'attacco di Ospitaletto che sbaglia e regala il set alle padrone di casa 25 a 23.

Quarto set con il sestetto iniziale per Talmassons. Partenza sprint delle friulane che con due attacchi di Lombardo e un muro di Ceron si portano avanti per 8 a 4 costringendo le ospiti al primo time out. Ace di Lombardo 10 a 4. Superbo attacco di Lombardo da seconda linea 14 a 7 e secondo time out per Ospitaletto. Ace di Bisio e ancora super Lombardo 18 a 7. La Cda mostra il meglio di sé domina e vince per 25 a 9.

Cda Volley Talmassons vs Vinilgomma Ospitaletto 3-1 (25-17, 21-25, 25-23, 25-9)

CDA Volley Talmassons: Anna Green, Valentina Cozzo, Sara Ceron, Annachiara Cantamessa, Daniela Nardini, Gilda Lombardo (K), Irene Gomiero, Virginia Berasi, Elena Bisio, Ornella Bon, Francesca Cerruto (L2) e Genni Ponte (L1).1° Allenatore: Ettore Guidetti e 2° Allenatore: Andrea Coccolo.

Vinilgomma Ospitaletto (BS): Gotti, Focaccia, Colonnello, Nicolai, Pontel Scala(L1), Frigerio, Danieli, Bonardi, Falotico, Marini, Raccagni, Riccardi(L2) e Castellini. 1° Allenatore: Irene Bonfadini e 2° Allenatore Alberto Leali.

Arbitri: Salaris Paolo e Natale Simone.