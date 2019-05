Esordio in Balkan League per i Lignano Sharks

Sarà lo stadio di Fogliano di Redipuglia a battezzare l'esordio dei Lignano Sharks nella Balkan League. La compagine a inviti, infatti, giocherà la sua prima gara contro il Dorcòl Belgrado sabato 11, con calcio d'inizio previsto per le 16.30.

"Abbiamo lavorato tanto per garantire il meglio per questo evento - commenta Andrea Leone, presidente dei Lignano Sharks - la squadra è stata costruita. C'è uno gruppo di giocatori friulani, ma ci sono anche atleti provenienti dal Veneto, una collaborazione importante guardando al futuro del rugby a XIII".

Ma cosa rappresenta la Balkan League? Si tratta del campionato di rugby a XIII più importante dell'est Europa. In questa manifestazione si sfidano 14 squadre provenienti da 8 nazioni: Italia, Serbia, Bosnia, Bulgaria, Grecia, Turchia, Albania e Montenegro. "Quella di sabato sarà una gara importante e molto difficile - commenta Tiziano Franchini, allenatore dei Lignano Sharks - siamo alla prima partita tutti assieme e affrontiamo una squadra che ha esperienza nel mondo del League. La nostra rosa è ampia, la squadra è stata costruita bene e abbiamo anche un atleta internazionale come Giuseppe Pagani, che ha partecipato alla Coppa del Mondo in Australia. Gli altri sono giovani di belle speranze, alcuni alla prima esperienza nel League, ma sui quali vogliamo costruire questo progetto di rugby a XIII. Un pronostico? Sarà il campo a parlare, preferisco non sbilanciarmi".

I convocati dei Lignano Sharks: Pagani, Zuffogrosso, Marcuz, Occhialini, Quarino, Veschetti, Snidar, Sashok, Cherubin, Toffoletti, Barbui, Goi, Meroi, Suez, Parisotto, Flynn, Di Maggio, Morandini. Allenatore: Tiziano Franchini, Matt Sands