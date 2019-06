Ferretti si conferma campione italiano

Sei medaglie con tre atleti: è questo il prezioso bottino del Grappling San Vito, nella splendida cornice del Mandela Forum di Firenze, sede dell’Italian BJJ Open/Campionato Italiano di Jiu Jitsu Brasiliano organizzato dall’Unione Italiana Jiu Jitsu. La competizione, con i suoi 1.700 iscritti, divisi nelle varie categorie di età e peso, è uno degli eventi più partecipati d’Europa in questo sport.

Sabato è stato dedicato alla competizione NO GI (senza kimono) dove Marco Ferretti nella categoria ultra heavy M3 marrone si è riconfermato per la quinta volta consecutiva campione italiano. Nel torneo Open, dove possono partecipare solo i medagliati delle varie categorie di peso, il lottatore pordenonese ha vinto la semifinale ai punti contro un atleta siciliano; in finale, invece, sul 2-2, ha perso per un solo vantaggio, conquistando così la medaglia d’argento.

Il sanvitese Carlo De Piccoli, già campione italiano giovanile 2019, è salito sul secondo gradino del podio nei -76 chili bianca juvenile (16-17 anni). Nei pesi medi M1 bianca Francesco Castellan è stato bloccato agli ottavi con una tecnica di ghigliottina da un forte lottatore veneto a pochi secondi dalla fine.

Domenica, invece, si tenuto il campionato GI: Ferretti si è aggiudicato un'altra medaglia d’oro nei +100 su decisione arbitrale, in un’equilibrata finale contro un jiujitero veneziano; nella categoria Open, dopo tre agguerriti incontri, ha conquistato il titolo di vicecampione M3 marrone. Il giovane De Piccoli ha combattuto anche nella gara con gi e ha conquistato la medaglia di bronzo nei pesi mediomassimi. Nella categoria -82 chili bianca M1 il valvasonese Castellan ha dimostrato una continua crescita tecnica, ma purtroppo non è riuscito ad avvicinarsi alla zona podio.

Gli allenamenti di brazilian jiu jitsu continueranno per tutto il mese di giugno, sotto la guida tecnica di Ferretti, nella sede del Judo Club San Vito, presieduto da Giancarlo Genova.