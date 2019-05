Festa per il Judo Club San Vito

In occasione dell’annuale cena sociale del Judo Club San Vito, il presidente Giancarlo Genova ha premiato gli atleti meritevoli del Grappling - sezione di Brazilian Jiu Jitsu della quarantennale società.

Attestato di merito sportivo a Carlo De Piccoli per la vittoria del titolo nazionale al campionato giovanile 2019 a Bologna e l’argento alla T1 Cup a Montichiari, altro diploma per il valvasonese Francisco Castellan per il bronzo al Florence International IBJJF Open 2018 no gi a Firenze.

Premiato sia come istruttore che come atleta Marco Ferretti per le molte vittorie in questa stagione: oro gi e no gi all’Italian BJJ Open 2018 a Firenze, oro alla T1 Cup 2018 a Montichiari, oro gi e argento no gi al Florence International Open 2018, oro gi e no gi al Milano Challenge 2018, argento ai Trials italiani di Combat Wrestling a Bergamo, oro gi e no gi al Torino Challenge 2019, Vicecampione italiano assoluto 2019 di Grappling Gi Figmma a Roma, oro al Slovenia National Pro Jiu Jitsu a Lubiana, Campione Italiano Master 2019 di Ju Jitsu Ne Waza Fijlkam a Roma.

Consegnati anche degli attestati di frequenza a Fiorentino Carlino, Rudy Muzzin e Walter Mura, per la loro partecipazione e costanza negli allenamenti.

Prossimo e ultimo appuntamento della stagione agonistica 2018/19 sarà il Campionato Italiano di BJJ nei giorni 8 e 9 giugno, al quale il Grappling San Vito parteciperà con tre atleti.