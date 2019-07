Festa per lo scudetto Under 15 della Pallamano Trieste

La vittoria della Pallamano Trieste 1970 nel campionato nazionale Under 15 "fa conoscere e porta in alto il nome della Regione Friuli Venezia Giulia in Italia". Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga ricevendo oggi nel Salone di Rappresentanza la rosa dei giovani giocatori e lo staff della formazione triestina guidata dal presidente Giuseppe Lo Duca reduci dallo scudetto giovanile vinto a Riccione lo scorso 6 luglio.

"Ciò che fate - ha aggiunto Fedriga - non conta solo per il risultato, ma è utile per la diffusione del valore sociale dello sport, fatto di condivisione, nella vittoria così come nella sconfitta, di collaborazione, del mettervi a disposizione l'uno dell'altro, di contro all'individualismo che minaccia la nostra società. Anche in questa prospettiva la Regione - così il governatore - cerca di esaudire nel limite del possibile le esigenze delle sue società sportive".

Come ha osservato Lo Duca, quella vinta dagli under 15 "è una medaglia d'oro importante che giunge in un momento particolarmente difficile". La prima squadra della Pallamano Trieste, forte di 17 scudetti e 6 coppe Italia, si è iscritta sì al campionato 2019-2020 ma senza la certezza di avere le risorse finanziarie per poter disputare un torneo all'altezza del suo palmares.

Insieme ai ragazzi scudettati, alla cerimonia nel Palazzo della Regione hanno preso parte, tra gli altri, il direttore sportivo della Pallamano Trieste Giorgio Oveglia e l'allenatore delle formazioni giovanili Claudio Schina. Secondo Lo Duca, che si è detto confortato dalle parole del governatore, "la vittoria nel campionato nazionale under 15 conferma che la Pallamano Trieste c'è sempre e sforna sempre giocatori molto validi. Ci auguriamo di continuare su questa strada". Proprio nel 2020 la Pallamano Trieste toccherà il traguardo dei cinquant'anni di attività.