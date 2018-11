Festa sociale per la Società ciclistica di Fontanafredda

È prevista per domenica 2 dicembre, presso il Bar Trattoria Mexico a Casut di Fontanafredda, la festa sociale della Società ciclistica di Fontanafredda che chiude un anno impegnativo per gli atleti delle varie categorie saliti nei vari podi delle gare disputate nel 2018, non solo in Friuli ma anche in altre regioni.



Un impegno che va premiato e quale migliore occasione se non nella consueta festa sociale di fine anno? Sarà l'occasione, oltre che per premiare gli atleti meritevoli, anche per presentare il nuovo organigramma di Presidenza e direttivo e i nuovi direttori sportivi guidati dal DS Luigi Lorenzon. Così come il nuovo staff: dalla segreteria ai meccanici e i direttori di gara, il medico ufficiale della Squadra Fabio De Battisti e gli addetti al magazzino. Uno staff di tutto rispetto grazie agli Sponsor che sostengono la squadra.



Sara' un nuovo Fontanafredda 4.0 una A.s.d. da sempre Accademia del Ciclismo della Federazione Ciclismo Italiano porta bandiera del nostro territorio.

Ci sono anche alcune novità, oltre ai nuovi atleti che indosseranno la "nuova maglia per la stagione 2019": i nomi della una nuova presidenza che sarà diretta da Gilberto Pittarella coadiuvato dai vice segretari Raffaele Padrone, responsabile dell'ufficio stampa, Stefano Baviera (presidente uscente) e Carlo Petris.



Altra novità per la prossima stagione sono la costituzione dell'attività riservata agli appassionati della bicicletta di tutte l'età, le uscite cicloturistiche anche in E-BIKE, che saranno gestite dal direttore sportivo della Società Raffaele Padrone.

Appuntamento per tutti quindi il 2 dicembre, dalle 10, alla trattoria Mexico a Casut di Fontanafredda.