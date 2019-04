Forum Julii Pallanuoto in vasca a Lignano

E’ stata una bellissima esperienza quella vissuta, negli scorsi giorni, dai giovani pallanuotisti della Forum Julii Pallanuoto. I ragazzi della formazione Under 15 della società satellite di Sport Management, che si allenano e giocano presso la piscina di Cividale del Friuli, sono stati, infatti, protagonisti del torneo benefico di pallanuoto che si è svolto a Lignano Sabbiadoro.

Una manifestazione il cui ricavato è stato devoluto all’Avis, Admo, Aido e Auser associazioni benefiche che, da sempre, lavorano sul territorio. Un’occasione dunque per fare sport e contemporaneamente fare del bene con gli atleti della società che, insieme alle loro famiglie, hanno voluto contribuire anche economicamente con una donazione alle associazioni coinvolte nella manifestazione.

Quattro erano le formazioni partecipanti della categoria Under 14 che vedeva al via, oltre che la Forum Julii Pallanuoto di Cividale, anche i padroni di casa di Lignano, la formazione di Portogruaro e la Wp Lizzi Udine. Per la squadra dell’impianto Sport Management di Cividale arriva alla fine il primo posto, con i giovani pallanuotisti guidati dal tecnico Francesco Marella che superano 9-5 i padroni di casa nella prima partita, fanno poi il bis battendo 10-2 la Wp Lizzi Udine e chiudono poi il torneo con la terza vittoria contro il Portogruaro 3-13.

Nonostante tutto grandissima soddisfazione da parte del tecnico Francesco Marella che spiega: “Sono contento e soddisfatto di questa giornata di sfide. Per alcuni dei miei atleti era la prima partita ma sono entrati in acqua senza alcun timore. Nonostante alcune assenze in acqua importanti, abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Inoltre ringrazio le famiglie dei miei ragazzi che con la loro partecipazione hanno contribuito al sostegno di associazioni come Avis, Admo, Aido e Auser”.

Di seguito gli atleti della Forum Julii Pallanuoto che hanno preso parte alla manifestazione di Lignano Sabbiadoro: Simone Tami, Alessandro Quintiliani, Alessandro Marcolini, Leonardo Dotta, Pietro Liberale, Leonardo Zanuttini, Samuel Caporale, Simone Pollauszach e Adriano Santonocito; allenatore Francesco Marella.