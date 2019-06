I Leoni avanzano nei play-off

I Leoni Basiliano sorprendono e si aggiudicano la prima partita di play-off del campionato italiano di football americano a 9. Nel primo sabato estivo dell’anno alla polisportiva di Orgnano è andato in scena un incontro tutt’altro che scontato: i Leoni hanno affrontato la squadra dei Wolverines Piacenza, con un tabellino di 3 vittorie e altrettante sconfitte.

A caratterizzare il pomeriggio di gioco il caldo afoso - che tanto si era fatto attendere - e il gremitissimo pubblico di casa venuto a sostenere i propri ragazzi: più di duecento persone accorse per vedere la squadra di Basiliano giocare l’ultima partita in casa.

Si sapeva che sarebbe stata una partita tutt’altro che facile ma quello che è successo sul campo ha rasentato l’epico: l’iniziale vantaggio Leoni fa poi posto alle segnature degli avversari e la squadra rosso argento è costretta a inseguire fino a siglare il pareggio sul 21-21 con brillanti giocate di Corrado, Scarpolini e Zaramella.

Un calcio che vale tre punti porta i piacentini a 24 punti, la tensione è palpabile ma la squadra di casa a testa bassa inizia a macinare il campo fino a quando Corrado, in un’azione concitata, trova libero nell’area di meta un giovanissimo Degano che sigla il touchdown della vittoria. Esplode il pubblico ma la vera festa si fa attendere fino al fischio finale perché i piacentini non sono mai domi e la difesa mette la parola fine all’incontro.

Al grido di “i Leoni vanno a Milano” si conclude una bellissima partita, giocata in maniera egregia da parte di entrambe le squadre, all’insegna della correttezza e del rispetto. "Un dovuto ringraziamento va a tutto il pubblico e alla comunità di Basiliano che ci è sempre stata vicino e che non poteva essere ripagata se non con una splendida vittoria", commentano dalla società.

Appuntamento sabato 8 giugno a Bresso (Milano) dove i Leoni incontreranno i Rams, vincitori del loro girone con lo stesso record di vittorie della squadra friulana: un'altra partita che si preannuncia infuocata.