È gradese la nuova campionessa europea del K1 200 metri juniores. Irene Bellan, della società Canottieri Ausonia di Grado, ha conquistato, ieri, il campo ceco di Racice. Un altro successo che va a coronare la giovane atleta, dopo il bronzo arrivato al mondiale del 2018. Soddisfazione non solo per la comunità ma anche per l’allenatore, Andrea Tessarin. In soli quaranta secondi si è consumata la gara dei 200 metri, che ha visto l’Ucraina all’argento e la Bielorussia al Bronzo.