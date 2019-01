L'OverBugLine Rugby festeggia 5 anni

Domenica 20 gennaio è stata una giornata speciale per l'OverBugLine Rugby Codroipo. La società del Medio Friuli ha spento 5 candeline. E' passato, infatti, già un lustro da quando è iniziata l'attività di reclutamento del club, che ha subito trovato casa, grazie alla sensibilità dell'amministrazione comunale, sul campo della frazione di Goricizza.

L'anniversario è stata l'occasione per una grande festa di famiglia, alla Casa degli Alpini di Virco, alla quale sono stati invitati tutti i bambini ed i ragazzi che hanno giocato in queste stagioni con la maglia granata dell'OverBugLine e che ha coinvolto decine e decine di famiglie.

Tra gli intermezzi della serata anche un simpatico concorso di disegno che ha coinvolto tutti i ragazzi divisi per categoria. Il tema era ovviamente la pallovale. Alla fine premi e congratulazioni per tutti. “In questi 5 anni abbiamo realizzato tante cose – ha detto la presidentessa, Susana Greggio, durante la serata – ben 218 bambini hanno giocato a rugby con la nostra maglia. Soprattutto sono nate amicizie grandiose, quasi delle parentele. Ovviamente non ci fermiamo qui. Ci sono ancora tante cose da fare e progetti da realizzare, con questo spirito e con questa voglia, la voglia di una famiglia”.