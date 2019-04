Motori, corsi propedeutici all’off-road

Anche quest’anno il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia della Fmi si mette a disposizione dei più giovani. Sono aperte le iscrizioni per i corsi propedeutici all’off-road, vale a dire per gli aspiranti praticanti di minicross, minienduro e minitrial: l’appuntamento scatta sabato 13 aprile alla pista di motocross di Gonars e prevede cinque lezioni dalla durata ciascuna di due ore.

La prima è in programma dalle 11 alle 13, i successivi appuntamenti saranno concordati dai partecipanti assieme agli istruttori. L’iniziativa è aperta ai principianti, ai mini-piloti dai 7 anni in su, e a chi è già in possesso della licenza agonistica. I gruppi saranno poi strutturati in base a questi due livelli. Si tratta della seconda edizione di un’attività partita nel 2018 e che ha avuto un ottimo riscontro.

Durante le lezioni saranno impartite le basi delle rispettive discipline, senza dimenticare anche la parte ludica, fondamentale nel momento in cui ci si avvicina a ogni attività sportiva e in particolare quella delle due ruote. Il tutto sempre nella massima sicurezza e con insegnanti qualificati: gli istruttori saranno Andrea Tofful e Paride Del Pup e dal tecnico Andrea Cabass, quest’ultimo già vincitore del titolo regionale e triveneto di enduro. I mini-piloti dovranno presentarsi con pantaloni lunghi, scarponcini e casco: se non possiedono le protezioni (ginocchiere e gomitiere) potranno usare quelle messe a disposizione dal Comitato Regionale. Per quanto concerne la moto potrà essere utilizzate la proprio oppure quella fornita dal Co.Re.

Il costo del corso è di 100 euro: per iscriversi inviare una mail a junior-fvg@federmoto.it specificando età, recapiti, eventuale richiesta di moto e per chi la possiede il numero di licenza. Per chi volesse ulteriori informazioni contattare Luca Brunisso (l.brunissoht@gmail.com / 335-213899) oppure Andrea Tofful (andreatofful@gmail.com / 347 2213355)