Nasce Zio Pino Baskin Udine

Mercoledì 10 aprile, alle 19, nella saletta interna de Il caffè dei Libri, in via Poscolle 65 a Udine, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'Associazione sportiva dilettantistica, costituita il 20 febbraio, Zio Pino Baskin Udine, capofila del progetto Uno sport per tutti, che in particolare intende diffondere la nuova attività del Basket inclusivo, da cui Baskin, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Interverrano il presidente dell'Asd, Alberto Andriola, che illustrerà il progetto, e Federico Vescovini in rappresentanza della Sbe Varvit – Gruppo Vescovini, che sostiene l'iniziativa con una donazione liberale. Seguirà un brindisi beneaugurale con gli intervenuti.