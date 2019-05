Non c'è due senza tre, anche l'U13 di Prata regina del Fvg

Il responsabile del settore giovanile Francesco Bongiorno è preoccupato. Dovrà, infatti, prevedere un ampliamento alla sala trofei del PalaPrata. In un anno straordinario il “peggior” risultato delle Under del Volley Prata è stato un bronzo regionale.Dopo essersi visti sfilare il pass alle finali nazionali per un soffio i Baby Passerotti dell’U13 hanno deciso di prendersi una dolce rivincita. Nell’ultimo concentramento di categoria tenutosi a Fagnigola i ragazzi di Bertoncin si sono arresi ai padroni di casa, ma poi hanno colto i tre punti decisivi nel match disputato con Eurovolleyschool Trieste. Questo successo ha permesso ai gialloblù di superare sul filo di lana la Libertas Martignacco, lasciata a -1 (24 punti per i pratesi, 23 per gli udinesi). Scattano, quindi, gli ennesimi, meritati festeggiamenti stagionali!