Nuovi corsi al Kombat Gym

Non solo agonismo per il Kombat Gym Fiume Veneto. Mentre il fresco campione europeo di K1, Claudio Istrate si prepara al prossimo match in Romania e i prodotti del vivaio, Catalin Crisan e Giorgio Caporaletti, si stanno facendo largo a livello nazionale nel grappling e nella mma (ma c'è anche la giovanissima Agnese Dalpiaz nella kick boxe), al palazzetto dello sport di via San Francesco continuano per gli amatori i corsi di areoboxe e circuit training, maschili e femminili (martedì e giovedì dalle 20 alle 21).

“Proseguiamo a proporre queste attività, molto coinvolgenti ed efficacissime sotto il profilo del fitness, sempre frequentatissime" spiega Gianbattista Boer. "Continueremo sicuramente fino alla metà di luglio”.

Negli stessi giorni dalle 19 alle 20 c'è poi il corso di pre-pugilistica che propone un approccio soft, per uomini e donne, alla noble art. Per info e iscrizioni è possibile contattare la palestra al numero: 389 7657512.