OverBugLine e Admo in campo a Roma

Seconda edizione del Mediterranean Trophy, uno degli eventi collaterali che arricchiranno il fine settimana di Italia – Galles, match del secondo turno del Torneo delle Sei Nazioni 2019, in programma a Roma sabato 9 febbraio. Nella stessa giornata, a partire dalle 9.30, sul campo in sintetico dello Stadio del Rugby di Corviale, si sfideranno, per l'appunto, le squadre del Trofeo del Mediterraneo, che quest'anno vedrà in lizza tra gli uomini l'Arvalia Villa Pamphili Roma (detentrice del Trofeo), il Colleferro Rugby 1965 e due squadre straniere, la Nazionale di Malta (Team “A”) e il Monaco Rfc.

La formula prevede, quindi, la disputa di un quadrangolare, fatto da partite di due tempi da 20 minuti. In parallelo giocheranno anche le donne, che disputeranno partite di rugby seven di 7 minuti per tempo. Ci saranno il Comitato Regionale Campania ( che detiene il Trofeo), due formazioni del Comitato Lazio e il Malta National Team Woman 7’s. A organizzare è l'OverBugLine Rugby Codroipo, il club che ha portato la pallovale nel Medio Friuli, ma che ha sempre un pezzo di cuore a Roma, da dove proviene la famiglia Sironi, vero e proprio “motore” del sodalizio.

Durante la manifestazione sarà presente uno stand dell’Admo, l'Associazione Donatori Midollo Osseo, che porterà allo Stadio del Rugby di Corviale la “madrina” dell’Associazione stessa, l’attrice Nicoletta Romanoff, per il calcio di inizio della finale maschile.

All’interno della manifestazione sarà inserito un Raggruppamento Under 14 woman 7’s, organizzato dal Comitato Lazio, che si svolgerà domenica 10 febbraio a Vermicino (Frascati), sul campo Spinoretico. In campo ci saranno anche le ragazze friulane dell'OverBugLine insieme ad Amatori Rugby Genova, I Puma Bisenzio, Gipsy Rugby Prato, Frascati, Torre del Greco, Spoleto, Roma, Aprilia e Dubrovnik.