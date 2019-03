Altra pioggia di titoli per la Pesistica Pordenone ai recenti Campionati regionali di Classe (la ex Coppa Italia), tenutisi di recente nella sede del Cross Fit Tarcento. All'interno della manifestazione, che vedeva in lizza tutte le classi d'età, c'era poi la qualificazione agli Italiani Esordienti, che si terranno il 23 marzo a Roma.

Per il club naoniano conquistano il pass Tommaso Protani, giunto secondo nella categoria fino a 49 kg (alle spalle del siciliano Claudio Scarantino, rampollo di una delle famiglie più celebri del sollevamento pesi azzurro), e Ilaria Bomben (49 kg femminile), arrivata sesta. Una nota di merito è andata anche a Federico Baldi, primo in Friuli Venezia Giulia tra gli Esordienti della categoria fino a 81 kg, che, però, non andrà ai Tricolori, non avendo raggiunto i minimi necessari (andranno a Roma i primi 6 del ranking nazionale stilato considerando i risultati delle gare tenutesi in simultanea nelle varie regioni italiane).

Ci sono poi stati ben 11 titoli regionali. Tra gli Under 15 sono salite sul gradino più alto del podio Eleni Battistetti (categoria 49 kg), che ha siglato anche il nuovo record italiano di slancio con 64 kg, e le due esordienti Giada Pecoraro (categoria 55 kg) e Marianna Bortolin (76 kg).

Tra gli Under 17: Simone Val (73 kg), Martina Bomben (49 kg) ed Eleonora Manfredi (76 kg). Tra gli Juniores: Michele Zanette (67 kg), Mattia Cervesato (81 kg), Christian Arena (109 kg) al ritorno con i colori pordenonesi dopo un periodo in Sicilia, Deborah Muhigirwa (64 kg) ed Elisa Crovato (81 kg). Tra i Seniores: Patrick Carpené (67 kg) e Crystal Pittman (76 kg).