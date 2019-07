Pordenone, successo per il clinic con Luca Cristofani

Il clinic per allenatori organizzato dal Volley Pordenone è stato un vero successo. Non si può definire in altro modo l'aver riunito in palestra oltre trenta allenatori un sabato di fine agosto. Gran parte del merito va al relatore d'eccezione Luca Cristofani. Già allenatore delle nazionali azzurre U18, U20, U23 oltre che vice allenatore della nazionale maggiore e capo allenatore di quella seniores del Perù, Cristofani vanta 14 scudetti giovanili, tra i quali spiccano gli ultimi sei consecutivi nella categoria U18. Molte delle attuali azzurre - tra le quali ricordiamo Danesi, Egonu, Pietrini, Nwakalor e De Gennaro - sono passate tra le sue sapienti mani.

Cristofani ha saputo intrattenere i coach convenuti da Fvg, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e anche Slovenia per oltre 8 ore, approfondendo le metodologie di insegnamento tecnico del bagher di ricezione e di difesa, partendo da uno studio particolareggiato basato sui modelli di altissimo livello. Interessante anche la parte pratica-dimostrativa che si è potuta realizzare grazie alla collaborazione delle società Us Cordenons, Insieme Per Pordenone e Blu Volley Pordenone che hanno mandato le loro atlete in veste di dimostratrici. Supporto fondamentale da parte del Gs Vallenoncello e di Zanetti Ernesto Snc.

"E' stata una bellissima esperienza", racconta Mauro Rossato, che si è occupato dell'organizzazione del clinic per conto di Volley Pordenone. "Cristofani è sicuramente uno dei migliori allenatori al mondo per la capacità di creare giocatori di alto livello. E' inoltre un bravissimo relatore che è in grado di catturare l'attenzione del proprio pubblico per ore. Non è un caso che tutti i partecipanti al clinic ci abbiano scritto messaggi entusiastici chiedendoci di organizzare altri incontri. Dispiace solo che l'iniziativa abbia riscosso più successo tra gli allenatori di mezz'Italia rispetto a quelli pordenonesi. Era un'occasione unica, considerando che la lezione presentata a Vallenoncello era un'autentica premiere e non verrà proposta nel Nord Italia almeno fino a fine anno. Ma noi non demordiamo e stiamo già lavorando per presentare nuove iniziative tecniche. Poi la presenza di Cristofani, che è rimasto a Pordenone per tutta la settimana per visionare il Trofeo delle Regioni, è stata utilissima per confrontarsi tecnicamente e organizzativamente e poter avere nuovi spunti per organizzare al meglio la nostra futura attività".