Quinto successo per i Leoni Basiliano

I Leoni Basiliano di football americano conquistano la quinta vittoria consecutiva alle spese dei Draghi Udine, vincendo domenica sul campo di Orgnano per 14-7. Una domenica partita un po' male a causa del maltempo ma che nel momento più importante - quello della partita - ha regalato una tregua, permettendo alle due squadre di giocare al meglio e potersi esprimere con giochi di corsa e lanci.

Incredibile prestazione del basilianese Federico D’Odorico che, in attacco, sigla le due mete dell’incontro, permettendo alla sua squadra di continuare il cammino imbattuta.

Il tempo per festeggiare però è davvero poco; domenica 12 maggio i Leoni ospiteranno in casa la squadra che al momento si trova al secondo posto del girone, i 29ers Alto Livenza.

All’andata si erano imposti i Leoni per un punto soltanto, quello che cercano i pordenonesi per soffiare il primato nel girone alla formazione rosso-argento. L’incontro, quindi, si preannuncia carico di significato perché in palio c’è la testa del girone targato Friuli.

Date le premesse, lo spettacolo è da non perdere. Appuntamento domenica, alle 15 alla Polisportiva Orgnano, per concludere la stagione regolare di football americano e dare avvio ai play-off.