Raffaele Pugnetti vicecampione italiano al volteggio

Nel weekend si è svolta a Fermo la fase nazionale del Campionato di Specialità Gold Maschile. Nella categoria Senior ha brillato l'atleta della Ginnastica Gemonese Raffaele Pugnetti, centrando ben due finali: sabato si è qualificato quarto alla sbarra e quinto al volteggio su 24 paerecipanti. Ieri, poi, c'era la finale per i primi sei: eseguendo due ottimi salti (uno yurchenko teso e un kasamatsu) ha ottenuto la media di 12.700 aggiudicandosi il titolo di vicecampione italiano al volteggio.

Anche alla sbarra svolgendo un buon esercizio è riuscito a rimontare guadagnandosi la medaglia di bronzo con il punteggio di 12.100.

"Un ottimo bottino" commenta l'allenatore David Placereani "vedere che anche in una piccola realtà di paese ci si riesce a mettere in luce a livelli così alti è una vera soddisfazione. Raffaele, inoltre, si è messo in gioco sperimentando nuovi esercizi e, nonostante fosse la prima volta che li eseguiva in gara, li ha portati a termine egregiamente, raggiungendo il podio".

Anche il presidente Andrea Marzona è orgoglioso di questi grandi risultati e ci ricorda i prossimi importanti appuntamenti che riguardano la società pedemontana: il saggio di fine anno, che si svolgerà il 16 giugno al Glemonensis e vedrà presenti i quasi 300 iscritti, e le Nazionali Silver, che si terranno a Rimini a fine mese, dove saranno presenti ben 20 atleti giallo/rossi.