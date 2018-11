Rappresentative Fvg protagoniste a Roma e Casale

Il Comitato Federugby Fvg, grazie alla condivisione d'intenti con le società del territorio, promuove lo sviluppo del gioco attraverso varie attività tra cui le rappresentative regionali.

Il Fvg Under 16 domenica 11 novembre ha partecipato alla competizione tra selezioni regionali agli impianti sportivi di via Vicinale Rivalta a Casale sul Sile. La squadra contava 26 atleti provenienti da ben sei società (Black Ducks Gemona, Maniago, Pordenone, Pasian di Prato, Udine Union e Venjulia Trieste). Sotto la guida dei tecnici Matteo Ambrosini e Francesco Cirinà, i ragazzi si sono confrontati con le selezioni dell’Area Veneto 6/7/8 (Rovigo, Verona e Trentino Alto Adige) vincendo 17-15 e con la selezione dell'Area Veneto 3 (Treviso, Mogliano, San Donà) perdendo 40-0.

Nello stesso fine settimana il Fvg Under 18 è stato impegnato in una trasferta iniziata sabato per assistere allo stadio Artemio Franchi di Firenze al Test match Italia - Georgia; subito dopo il gruppo, guidato dai tecnici Luca Nunziata e Luca Bagolin, è ripartito alla volta di Roma per partecipare alla competizione tra rappresentative regionali in programma domenica il CPO Giulio Onesti. La rappresentativa, formata da 17 atleti provenienti da cinque società (Montereale, Pordenone, Pasian, Udine Union, Venjulia), si è confrontata con Campania (vittoria 17 a 12), Marche (pareggio 0 a 0) ed Umbria (sconfitta 5 a 12).

Le attività di preparazione per altri tornei e competizioni continuano con gli allenamenti di area e regionali per le categorie U14, U16 e U18 maschili e U14, U16, U18 e Seniores femminili.