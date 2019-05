Tigers, pareggio amaro con il Cagliari

Posta in gioco divisa fra Sultan Tigers Cervignano e Cagliari nel doppio scontro del weekend. Una vittoria in gara 2 che lascia comunque un po’ di amaro in bocca per l’esito del primo match, contro quella che era l’ultima classificata nel girone A della serie A2 federale.

Gara 1, giocata nel pomeriggio di sabato 25 maggio, ha visto un attacco dei Tigers decisamente sotto tono, con solo due battute valide (Nardi, singolo al primo inning; Mari, singolo sull’esterno destro nella parte bassa del quinto) nelle 9 frazioni di gioco totali. La fase offensiva delle Tigri non è quindi stata in grado di approfittare delle debolezze avversarie (11 base per ball concesse dai lanciatori sardi). Viceversa, le mazze avversarie hanno costantemente colpito i lanci dei lanciatori nostrani. Alla fine dell’incontro, infatti, saranno 9 i punti segnati dai cagliaritani, complici anche i 5 errori difensivi del Cervignano.

Di ben altra caratura la gara domenicale: Harvey Reyes Tejada sale sul monte di lancio determinato a non concedere nulla agli avversari e porta a compimento il suo obiettivo: la partita, conclusasi dopo 7 riprese, vede una gemma del lanciatore neroarancio da 2 solide valide concesse ai battitori, mentre l’attacco cervignanese ha vendicato la giornata precedente colpendo valido 8 volte, battute che hanno fruttato 10 punti totali.

Menzione d’onore per l’interbase dei Sultan Tigers Anthony Garcia: il leadoff del Cervignano Baseball si è presentato 5 volte al piatto e in tutti i 5 turni è riuscito a raggiungere almeno il sacchetto di prima. Per lui, 2 basi per ball conquistate, 3 battute valide di cui un doppio, 3 punti segnati. Il secondo incontro è terminato sul punteggio di 10 a 0 per i cervignanesi, al settimo inning per manifesta inferiorità.

La terza vittoria in campionato non smuove la classifica della serie A2 girone B: i Tigers rimangono al sesto posto, con ben 4 partite da recuperare causa maltempo. A questo proposito, è stata resa nota la data del recupero della gara di intergirone contro il Senago Baseball: si giocherà il giorno 23 giugno sul campo di Cervignano del Friuli. Ancora da ufficializzare invece il recupero dell’ultima gara di andata di regular season. Fra le date possibili, la più “probabile” sembra essere quella del 25 agosto.