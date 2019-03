Tommaso Protani protagonista tricolore

Un nuovo talento in erba proveniente dalla Pesistica Pordenone si è imposto all'attenzione generale agli ultimi campionati italiani Esordienti tenutisi nello scorso fine settimana a Roma. Tommaso Protani, classe 2006, alla sua prima finale tricolore, non ha avuto alcun timore reverenziale e sulla pedana del Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito ha conquistato ben tre argenti (strappo, slancio e totale) nella categoria -49 chili della classe Under 13.

Protani, che è fratello di Stefano, uno dei “senatori” del club di via Fratelli Rosselli, è stato autore di una prestazione pressoché impeccabile infilando 6 alzate valide su 6. Ha dovuto inchinarsi solo ad un altro figlio e fratello d'arte, il siciliano Claudio Scarantino, ultimo rampollo di una famiglia di atleti olimpionici.

Intanto l'opera di proselitismo della Pesistica Pordenone nelle scuole del Friuli Occidentale continua a dare i suoi frutti. I risultati di questa grande mole di lavoro si vedranno fin da sabato 6 aprile, quando al Forum di Pordenone sono in programma le finali regionali dei Giochi Sportivi Studenteschi.

Centinaia di ragazzini delle scuole secondarie inferiori di tutto il Friuli Venezia Giulia saranno impegnati nel classico triathlon proposto dalla Fipe (lancio della palla medica, salto triplo e prova di strappo con bilanciere a carico fisso), attività propedeutica alla pesistica vera e propria.