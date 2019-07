Tricolore Regolarità, friulani protagonisti

Alberto Rittà conquista il titolo italiano in classe A1 con una giornata d’anticipo. Valfornace nelle Marche, ha ospitato domenica 30 giugno il penultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano regolarità Epoca. 249 i piloti impegnati sulle due prove speciali preparate dai ragazzi del Moto Club Amatori Fuoristrada Sibillini, uno spettacolare e tecnico “fettucciato” e una impegnativa prova in linea.

Tra i nove titoli tricolori assegnati con una giornata d’anticipo, brilla quello di Rittà su Ktm. Il portacolori del Team regolarità Friuli – Moto Club Manzano, con la vittoria nelle Marche, si laurea campione italiano della classe A1. Con la terza posizione di classe A4, Marco De Eccher su Ktm resta in corsa per il titolo, mentre Gianluca Corsini su Ktm, mette il suo sigillo conquistando brillantemente la classe A5.

In D2 Sandro Pivetta su Aprilia sfiora la vittoria chiudendo a soli 89 centesimi dal vincitore. Con il secondo posto conquistato a Valfornace, il cividalese Stefano Bosco su Kramer campione italiano in carica, rimanda la battaglia per il titolo di classe D3 all’ultima di campionato da leader della classifica. Nella D6, Philipp Sparer chiude al terzo posto, seguito dal compagno di squadra Ivo Zorzitto che perde la seconda posizione in campionato. Ancora una vittoria per il capitano Alessandro Zamparutti su Honda in classe X4, ma per il titolo italiano tutto rimandato a settembre. Quinta vittoria consecutiva per Mauro Sant su Ktm, che mette dietro il compagno di team Andrea Purinan su Honda, ipotecando la conquista del titolo tricolore nell’ultimo appuntamento stagionale in Toscana. Le soddisfazioni per i colori friulani, arrivano anche dalla classifica del Trofeo a squadre, con la conquista della seconda posizione per il Moto Club Manzano Regolarità Friuli.