Turk con la I20 R5 vince l’Ina Delta Rally

Friulmotor conquista il sesto successo stagionale. Il team di Manzano si impone all’Ina Delta Rally, gara valida per l’European Rally Trophy, per il campionato nazionale sloveno, croato e per l’Alpe Adria Rally Cup: lo fa con la Hyundai I20 R5 affidata a Rok Turk e Blanka Kacin, assoluti mattatori della prima parte del 2019 visto che hanno trionfato al Rally Opatija, al Rally Vipavska Dolina e sono saldamente in testa al trofeo del Tricorno.

Per la squadra udinese un’altra soddisfazione dopo aver dettato legge anche in Romania (al Raliul Aradului e al Raliul Argesului con la I20 R5 e Simone Tempestini) e in Italia (il Rally dei Laghi, sempre con la Hyundai e Tempestini). La collaborazione e il supporto di Hyundai Motorsport Customer Racing continua a dare i suoi frutti.

“Siamo veramente soddisfatti" afferma la famiglia De Cecco. "L’Ina Delta Rally è una gara prestigiosa, non semplice, che Turk e la I20 R5 hanno interpretato benissimo dando 32’’ al secondo classificato e vincendo cinque dei dieci tratti cronometrati in programma. E’ un inizio di stagione davvero positivo, se si considera inoltre che siamo in testa al campionato nazionale romeno. Contiamo di proseguire così”.

Proprio Claudio De Cecco, tesserato per la scuderia Motor in Motion, assieme a Jean Campeis e su Hyundai I20 R5 chiude secondo al Rally Dolomiti, valido come round della Coppa Rally di quarta zona. Il pilota manzanese si fa precedere solo da Marco Signor e conquista la sua seconda medaglia d’argento nel 2019 dopo quella ottenuta al Vipavska Dolina.

Friulmotor, forte dell’ottimo weekend di gara, non si ferma ed è già in Sardegna, dove prende parte da giovedì al Rally Italia Sardegna, ottavo round del trofeo iridato: sugli sterrati dell’isola corre con la Hyundai I20 R5 affidata a Tempestini e Sebastian Sergiu. L’equipaggio prende parte al round riservato alle Wrc2.