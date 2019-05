Tutto pronto per il 27esimo Suoncolora

Si alza il sipario sul 27° Torneo giovanile di basket Suoncolora, al via mercoledì 5 giugno su organizzazione dell'Aibi Fogliano. Anche quest’anno un boom d’iscrizioni ha scandito la fase di preparazione del torneo: saranno una settantina le squadre, in rappresentanza di 50 società (rappresentate tutte le province della regione Fvg, la regione Veneto e la Lombardia) che dal 5 al 23 giugno si sfideranno presso l'area sportiva Sant'Elia di Fogliano Redipuglia: una vera e propria festa della pallacanestro giovanile, con 1000 ragazzi e ragazze dai 9 ai 18 anni a dare vita a circa 200 partite su campi outdoor e indoor. Notevole l’indotto garantito al territorio, con un centinaio di pernottamenti dalle squadre provenienti da fuori regione.

Categorie e date. Il Torneo Suoncolora 2019 abbraccia dieci categorie. Nella prima fase (5-16 giugno) oltre al Minibasket Aquilotti anche le categorie under 12 maschile, under 13 maschile e under 13 femminile. Nella seconda fase (17-23 giugno) tocca a under 15 maschile, under 16 maschile e femminile, under 18 maschile e femminile.

La formula prevede incontri eliminatori durante le tre settimane di gare e finali in calendario il 16 giugno per aquilotti, under 12, under 13 maschile e femminile. Il 23 giugno finali per le categorie under 15 maschile, under 16 e under 18, sia maschile che femminile.

Trofei. In palio anche il 18° Trofeo Città di Fogliano per la società che avrà sommato i migliori risultati complessivi nelle varie categorie, la Coppa Fair-play-Fip Fvg per dare risalto a chi si contraddistingue per correttezza e spirito sportivo e i premi Mvp Admo ai migliori in campo delle finali. Una novità riguarda il trofeo per la categoria Under 12 maschile, intitolato alla memoria di Sergio Ferlan, uno dei soci fondatori dell’Aibi.

Novità. La manifestazione organizzata dall’Aibi prosegue nel segno della tradizione, ma non rinuncia a rinnovarsi, con idee proposte per favorire la crescita del movimento cestistico. Ai giovani arbitri viene data l’occasione di fare esperienza durante il torneo, per favorire una crescita parallela a quella dei giovani giocatori. Domenica 9 giugno viene riproposta la partita “Basket fino al midollo” fra una selezione Admo e una “alla star” basket locale: la finalità è sensibilizzare soprattutto i più giovani sulla donazione del midollo osseo. Fra le cause sposate dal Torneo Suoncolora c’è anche quella dell’Ado (Associazione donatori organi), che mette in palio i trofei per Under 18 maschile e famminile, e da quest’anno quella della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), che con la sezione isontina fornirà le mute alla squadra Under 16 femminile Aibi, iscritta al torneo proprio come Lilt.

Interventi. Presenti al tavolo delle autorità Serena Del Rizzo, assessore allo sport del Comune di Fogliano Redipuglia, Marco Vittori e Simonetta Visintin, rispettivamente sindaco e assessore allo sport del Comune di Sagrado, Antonio Calligaris e Diego Moretti, consiglieri della Regione Fvg, Giorgio Brandolin, presidente del Coni Fvg, Giovanni Adami, presidente Fip Fvg, Giulia Martellos, vice presidente Admo sezione Gorizia, Giovanni Latini, presidente Ado sezione Gorizia, Umberto Miniussi, presidente Lilt sezione Gorizia, Andrea Musig e Marco Trentin, rispettivamente direttore della Bcc di Turriaco e direttore della filiale Bcc di Fogliano Redipuglia. A fare gli onori di casa il presidente dell’Aibi, Giuseppe Monorchio.

Elogi pressoché unanimi da parte di tutte le autorità presenti per l'attività svolta dall'Aibi, capace di far crescere il Torneo Suoncolora nel corso degli anni, fino a farlo diventare un appuntamento fisso di inizio estate per la pallacanestro giovanile in tutta la regione e non solo. Un plauso speciale, inoltre, al nutrito esercito di volontari che garantisce il perfetto funzionamento della manifestazione in ogni suo aspetto.

Social e Media. Tutte le notizie sul 27° Suoncolora sono sulla pagina Facebook “Suoncolora International Basketball Tournament”, con aggiornamenti live a beneficio degli utenti dei social network. Rinnovata inoltre la collaborazione con il portale internet Megabasket, anche quest’anno official media partner della manifestazione.