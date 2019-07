Volley Pordenone, ecco Susanna Peonia

Sboccia una Peonia gialloverde al centro della rete di Volley Pordenone. Si tratta del primo volto nuovo della stagione 2019-2020. Susanna Peonia, 25enne bolognese di 180 cm, è una giocatrice completa. Al palasport di Maniago la vedremo giocare al centro, ma lei ha interpretato con successo anche il ruolo di schiacciatrice. Dopo aver giocato in Emilia a Bologna e Imola si è accasata, assieme alla sorella Dora (classe '97) alla corte di Bosetti ad Orago. Dalla Lombardia ha preso il volo verso gli USA, dove ha militato nel Junior College di Florida State e poi alla Valdosta State University in Georgia. La raggiungiamo mentre è in vacanza in Portorico assieme al marito che è originario del paese centroamericano dove gioca a basket.

Benvenuta Susanna! Conoscevi già Volley Pordenone? "Non ero a conoscenza della società ma quando mi sono stati detti i nomi di Pesce e Giacomel la cosa ha subito attratto la mia attenzione. Vedo che è una società seria e che punta in alto e questo è quello che conta per me".

Sei veramente una giocatrice "all around", capace di interpretare diversi ruoli. Tu come descriveresti la Peonia giocatrice? "Mi piace veramente saper fare di tutto perché in caso di necessità so che posso essere d'aiuto alla mia squadra. Sono una giocatrice che pretende molto da se stessa ma, allo stesso tempo, mi piace divertirmi in campo. Credo profondamente nel lavoro di squadra. E credo anche che sostenere una tua compagna nel momento in cui si trovi in difficoltà sia la vera forza di squadra".

E fuori dal campo com'è Susanna? "Fuori dal campo gioco di squadra con mio marito Emanuel Pellot. Sono una donna molto ambiziosa che crede nella crescita continua sia fisica che mentale. Magari ci capiamo meglio se dico self development. Adoro leggere, disegnare e imparare in generale".

Quali sono le tue aspettative per la prossima stagione? "Ho aspettative molto alte per questa stagione. Ho tanta voglia di vincere. So che dovrò lavorare sodo ma so anche che con l'aiuto dello staff e della mia squadra, oltre agli obiettivi della società, potrò raggiungere anche il mio personale".