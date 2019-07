Volley Pordenone ricomincia da tre! Non si tratta di un film del compianto Massimo Troisi, ma delle prime pedine riconfermate per il roster della stagione 2019-2020. In cabina di regia, dopo un anno tribolato a causa di una fastidiosa fascite plantare, confermata Valeria Pesce. La fantasiosa palleggiatrice di Cormons, classe '88, ha lavorato sodo tutta l'estate per lasciarsi alle spalle i fastidi fisici che ne avevano condizionato l'utilizzo nella passata stagione e si presenterà ai blocchi di partenza carica di rinnovato entusiasmo “Sono felice di poter continuare l'avventura a Pordenone – racconta Valeria - Sto lavorando molto per poter ritornare in campo alla grande. Ho molta voglia di giocare e sono curiosa di conoscere tutte le mie nuove compagne di squadra e riabbracciare le "vecchie"! Sono entusiasta poi di poter giocare a Maniago. Il palazzetto è bello e molto accogliente, e sono convinta che avremo il giusto seguito”.

Ha confermato la propria disponibilità anche Erica Giacomel, pedina ambita del volley mercato per le proprie indubbie qualità tecniche. Fortunatamente la forte banda classe '92 giocherà ancora coi colori gialloverdi.

Terzo “si”, ma non meno importante rispetto ai precedenti, è quello di Giulia Mignano. La ventunenne zoppolana ha convinto lo staff tecnico grazie alla propria duttilità (quest'anno ha giocato in tre ruoli: schiacciatore, opposto e libero) e anche alla capacità di lavorare con intensità in palestra. Un prezioso jolly sullo scacchiere messo a disposizione di coach Pasqualino Leone. “Sono contenta di far parte nuovamente di questo gruppo perchè l'esperienza lo scorso anno è stata positiva. Il trasferimento a Maniago porterà strutture nuove e anche una maggior tranquillità rispetto alla passata stagione. Non conosco ancora quelle che saranno le mie nuove compagne, ma in ogni caso ripartiamo da alcune certezze, compresa quella dell'allenatore. Sono sicura che la società, come di consueto, opererà per il meglio e potremo affrontare un'altra stagione con obiettivi importanti”.