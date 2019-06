In edicola il nuovo numero del mensile Il Friuli Business

Questione di testa: secondo il banchiere Enrico Marchi la competitività del sistema economico del Nordest ha un futuro solo se trattiene qui, in provincia, non solo i cervelli ma anche le sedi direzionali delle imprese. Marchi è fondatore e guida della banca d’affari Finint, con sede a Conegliano e diversi interessi anche in Friuli-Venezia Giulia. E tra le numerose partecipazioni, ha anche Save la società che gestisce gli aeroporti veneti. È lui il protagonista della copertina del nuovo numero del mensile economico indipendente IL FRIULI BUSINESS, nelle edicole della regione da oggi in allegato gratuito al settimanale.



L’inchiesta di approfondimento, invece, è dedicata al ‘mattone’ residenziale. Con i dati dell’Agenzia delle Entrate in mano, è evidente come la domanda nel 2018 abbia rallentato nonostante il calo dei valori. Tutti i numeri del territorio nell’ampio servizio.



Nella sua consolidata rubrica, Alberto Felice De Toni continua il viaggio storico-economico nel modello duale tedesco, nel passaggio in cui la cogestione delle grandi aziende è stata messa sotto accusa.



Un anno dal Gdpr: l’avvocato Elena Gaiofatto fa un primo bilancio dell’applicazione del regolamento europeo che ha rivoluzionato la gestione dei dati e il rispetto della privacy. E chi ha saputo interpretarne correttamente lo spirito ne ha tratto addirittura dei vantaggi.



Uno sguardo sui vicini, come sempre, è quello dedicato nella sezione Alpe Adria. In Slovenia è nato un colosso del trasporto di persone. E ha già messo un piede in Friuli. Si chiama Nomago e ne svela la strategia di sviluppo il suo amministratore delegato Sandi Brataševec.



Come sempre, molti altri servizio di approfondimento economico, notizie delle aziende e rubriche degli specialisti nel nuovo numero del mensile IL FRIULI BUSINESS.