Patrizia Moroso, regina del Design

“La recessione culturale mi preoccupa più di quella economica”. Sono queste le parole di Patrizia Moroso, la regista creativa del marchio friulano di imbottiti famoso in tutto il mondo e protagonista della copertina del nuovo numero del mensile economico Il Friuli Business, in edicola da venerdì 12 aprile in allegato gratuito al settimanale.

“Sbagliano le aziende di design a inseguire le tendenze, dovrebbero essere più rivoluzionarie – continua Moroso nell’intervista pubblicata dal magazine mentre è in corso il Salone internazionale del mobile di Milano -. Il mercato mondiale chiede nuovi oggetti, materiali e forme per gente nuova, ma le aziende non osano. Per creare una nuova età dell’oro dobbiamo spalancare occhi e orecchie sul mondo”.

Nell’inchiesta del mese, invece, si parla di Europa al bivio e a intervenire sono un industriale e un professore, rispettivamente Gianpietro Benedetti, presidente del Gruppo Danieli, e Maurizio Maresca, docente di diritto internazionale all’Università del Friuli.

Numerose come sempre le storie di aziende di successo e le consolidate rubriche degli esperti. Tra gli approfondimenti segnaliamo due di stringente attualità. La prima è quella fatta con Luca Brusati, docente dell’ateneo friulano, su come i cittadini e le aziende possono incidere sui processi decisionali in particolare di quelli delle istituzioni e della politica. Il giovane digital media manager Marco Valentinsig, infine, parla del marketing attraverso i social: “Le aziende friulane hanno scoperto il fuoco ma non hanno ancora capito a cosa serve”.