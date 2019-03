Pmi friulane che gareggiano con colossi mondiali e spesso vincono

La copertina del numero di marzo del mensile economico Il Friuli Business è dedicata a Daniele Stolfo, imprenditore al vertice della Refrion che gareggia e vince nel confronto con colossi mondiali dell’industria. Ma la sua è una storia molto particolare, che nasconde anche un alter ego artistico e sportivo.



Nell'inchiesta del mese dieci imprenditori under 35 raccontano come sono riusciti a trasformare un loro sogno in impresa.



Prosegue, poi, l'analisi del seguitissimo editorialista Alberto De Toni sul modello duale tedesco, che in questa rubrica affronta l'ipotesi emersa nel dopoguerra di inserimento di una terza parte sociale.



Numerosi, come sempre gli approfondimenti, i casi aziendali e le interviste. Come quella al commercialista Alberto Rigotto sullo Sport Bonus e sulle sue potenzialità ancora poco conosciute. Dal Veneto, precisamente Jesolo, arriva poi l'esempio di come nelle località balneari si possa fare turismo anche d'inverno.



Da venerdì 15 marzo Il Friuli Business è in tutte le edicole in allegato gratuito con il settimanale.