Allo United Rizzi Cormor il premio 'Best Grassroots Club 2019'

È stato assegnato alla società calcistica udinese "ASRD Udine United Rizzi Cormor" il prestigioso premio "Best Grassroots Club 2019" promosso, nell'ambito dei Grassroots Awards 2019, dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per premiare il lavoro svolto nel corso della stagione da istruttori e società impegnate nelle attività calcistiche di base.



Il premio è stato conferito a Coverciano in occasione del Grassroots Festival organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della Federazione e patrocinato dall’UEFA, con l'obiettivo di celebrare il lavoro svolto da circa 1200 tra dirigenti, tecnici e volontari durante la lunga stagione in tutto il territorio italiano. Un evento dedicato a testimoniare la continuità e il successo dell’impegno del Settore, fatto di iniziative che raggiungono migliaia di giovani calciatori in tutta Italia.



Il premio è stato consegnato da Vito di Gioia, Segretario Generale FIGC SGS, e Giovanni Messina, coordinatore regionale FVG Settore Giovanile e Scolastico, a Victor Tosoratti, in rappresentanza di ASRD Udine United Rizzi Cormor, club che Bluenergy Group sostiene sponsorizzando e sostenendone l'attività.



Una società che Bluenergy è orgogliosa di supportare e che, come dimostra questo riconoscimento, rappresenta una vera e propria eccellenza nell'ambito delle associazioni dilettantistiche, nonché un modello virtuoso di educazione allo sport per la città di Udine. Da sempre Bluenergy ha una forte vocazione sportiva, sostenendo club e manifestazioni a tutti i livelli e in particolare le iniziative che accompagnano giovani e ragazzi a crescere attraverso lo sport e adottare stili di vita sani e sostenibili, in un'ottica di radicamento sul territorio e di vicinanza alla comunità che sono parte integrante della mission aziendale.



Victor Tosoratti, Dirigente della ASRD Udine United Rizzi Cormor, ha dichiarato: "È una grande soddisfazione ricevere questo riconoscimento che premia il grande impegno che l'ASRD Udine United Rizzi Cormor ha da sempre profuso nel perseguire i principi dell'etica nel mondo del calcio, giunto peraltro dopo dieci ininterrotte stagioni di riconoscimento della qualifica di Scuola Calcio Elite che comporta un investimento particolare nella cura dell'attività giovanile, non solo dal punto di vista tecnico (istruttori qualificati) ma soprattutto etico, aggregativo ed educativo. Un impegno di questa entità prevede un'organizzazione sempre più complessa e articolata, e su questo fronte l'assetto organizzativo delle associazioni va sicuramente rivisto e supportato, altrimenti è difficilmente mantenibile o implementabile con le attuali risorse umane ed economiche.”