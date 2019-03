I festeggiamenti del centenario dell’Itala San Marco di Gradisca d’Isonzo avranno la loro giusta conclusione ufficiale sabato 23 alle ore 11.00 presso il Teatro Comunale della cittadina del goriziano.



Nel frattempo continua con successo la mostra fotografica del centenario presso la Galleria Spazzapan – ingesso gratuito e mostra aperta sino al 31 marzo – ove c’è la concreta possibilità di toccare con mano un pezzo di storia, tra sport e sociale, gradiscana. Alla cerimonia ufficiale del Centenario dell’Itala San Marco è confermata la presenza di Autorità civili e militari tra cui spiccano il Presidente Nazionale della LND e Vicario della FIGC Cosimo Sibilia, il Responsabile ufficio Rapporti Internazionali Danilo Filacchione, il Presidente regionale della LND Ermes Canciani oltre per il CONI , il Presidente Giorgio Brandolin oltre al Presidente regionale della FIP Giovanni Adami che conta di ospitare anche il Presidente Nazionale Giovanni Pettucci. Certa la presenza anche della Regione Friuli Venezia Giulia con suo rappresentante da definire causa i molti impegni del periodo.



Esponenti di vari Comuni dell’Isontino oltre qualche vecchia gloria come i nazionali Canna, Medeot oltre che i Presidenti che si sono succeduti in 100 anni di storia, alcuni dei quali saranno raprpesentati da famigliari ancora in vita. Un appuntamento da non mancare affinchè lo sport e la storia dello sport sia sempre più tema centrale per la aggregazione e la crescita dei giovani.