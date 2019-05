Torna il Torneo Parco delle Colline Carniche

Compie 11 anni il Torneo Internazionale di calcio giovanile “Parco delle Colline Carniche-Alpe Adria”. In questa edizione la manifestazione riservata ai Pulcini si svolgerà sabato 1 giugno a Villa Santina, mentre i Giovanissimi scenderanno in campo domenica 2 giugno a Tolmezzo e ancora a Villa Santina.

In principio, nel 2009, il Torneo nacque come un torneo locale, già però in sé con il nucleo che l’avrebbe portato a proiettarsi come attrattiva internazionale: declinare in chiave sportiva un territorio, quello del Parco delle Colline Carniche, ad alta vocazione sportiva e di turismo attivo. In seguito la manifestazione è diventata internazionale, assumendo anche la titolazione Alpe Adria Cup. Dapprima con il contributo dell’ex capitano dell’Udinese Valerio Bertotto e ora con l’apporto dell’Associazione allenatori e della FIGC,

raggiunge un livello tecnico d’eccellenza, che aiuta a far crescere per osmosi anche i piccoli calciatori locali.

Per quanto riguarda l’edizione 2019, nei Pulcini ci sarà la novità assoluta dell’USD Serenissima. Protagoniste saranno anche ASD Ancona Udine (vincitrice l’anno scorso), Polisportiva Codroipo, ASD Donatello, ASD Gemonese, Pordenone Calcio, ASD Tarcentina, ASD Tolmezzo Carnia, Udinese Calcio, ASD Tricesimo, ASD UF Isontina e i padroni di casa dell’ASD Villa.

Il programma di sabato primo giugno prevede alle 9.45 la sfilata con presentazione delle squadre, alle 10 l’inizio delle gare della prima fase, alle 12 la pausa pranzo, alle

14 il via della seconda fase, alle 16 le premiazioni. Nella pausa, alle 13, ci sarà un’esibizione di calcio freestyle e street soccer con i campioni Luca Chiarvesio e Enry Maffioletti. Chiarvesio mostrerà le skills più difficili del pianeta, mentre Maffioletti sfiderà i presenti in emozionanti gare di street soccer e di tunnel in un campetto 1vs1.

L’evento è organizzato nell’ambito della XVI Giornata Nazionale dello Sportpromossa dal Coni.

Tra i Giovanissimi confermata ancora una volta la presenza dell'Udinese, che nel Girone A a Villa Santina affronterà i "cugini" dell'Udine Unitede la Rappresentativa FIGC della Lombardia. Nel Girone B, a Tolmezzo, c'è il ritorno, dopo l'esperienza del 2018, degli sloveni del NK Pazin, che affronteranno il Tolmezzo Carnia e la Rappresentativa FIGC del

Friuli Venezia Giulia. Nel 2018 si impose la Rappresentativa regionale abruzzese. Domenica 2 giugno si parte alle 10 con i due triangolari, poi dalle 14.30 le finali, con

la sfida decisiva alle 16.30; seguiranno le premiazioni.

Info sul sito www.torneocollinecarniche.it e sulla Pagina Facebook del Torneo