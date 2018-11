"La montagna ha bisogno di poche opere e fatte bene"

"La montagna ha bisogno di poche opere che vanno individuate e fatte bene": è il commento di Roberto Siagri presidente di Eurotech, una tra le principale aziende che hanno sede nell’Alto Friuli, alle affermazioni del governatore della Regione Massimiliano Fedriga, in vista della convocazione degli Stati generali della montagna.



Secondo l’imprenditore è inutile perdersi in mille rivoli, ma è necessario concentrare le forze su un programma che preveda grandi motori di sviluppo, primo tra tutti il digitale superando definitivamente il gap delle infrastrutture. Tra l’altro la zona presenta tutte le caratteristiche, temperature e risorse energetiche, per diventare porto digitale. Siagri guarda al recupero dell’area Linussio come un'opportunità di sviluppo del turismo congressuale, creando un flusso al di fuori delle stagioni estiva e invernale. Grandi eventi e attività convegnistica richiedono anche uno sviluppo di strutture ricettive.



A fronte di progettualità ben definita è indispensabile che la Regione faccia la sua parte facilitando chi si assume il rischio di un debito, garantendo strumenti per semplificare l’accesso al mutuo, al di là della cancellazione dell’Irap, per richiamare nuovi investitori sul territorio.



Secondo l’imprenditore, l’intenzione della Regione di istituire un assessorato specifico alla montagna non deve essere solo l’attribuzione di un incarico senza portafoglio: non ha senso avere nuove figure se non dispongono di una capacità di spesa. “In passato sono stati fatti troppi proclami - conclude Siagri - ma ora bisogna infondere nuovamente il coraggio ai giovani rimettendo in campo tante energie in una regione che ha sia le dimensioni che le caratteristiche per guardare al futuro con ottimismo".