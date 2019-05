200mila euro di indebiti sussidi, altri 35 stranieri nei guai

Percepivano indebitamente i sussidi di disoccupazione, ma erano rientranti nel loro Paese. Per questo la Squadra Mobile della Questura di Udine ha denunciato alla Procura 35 extracomunitari, di 18 nazionalità, che, complessivamente, avrebbero ottenuto dall’Inps benefici, non dovuti, per 198mila euro.

Si tratta di una nuova tranche dell’operazione della Polizia di Stato che, a giugno 2018, aveva già portato alla denuncia di 30 stranieri, provenienti da 12 Paesi diversi. Nel caso era stato accertato un danno erariale di 195mila euro.

L’Ufficio Immigrazione della Questura, con il coinvolgimento dell’Inps, ha quindi avviato nuovi accertamenti per identificare i soggetti che, nel passato, avevano percepito Aspi e Naspi. Le indagini, con il coordinamento della Procura di Udine, sono così proseguite, pizzicando altri ‘furbetti’ del sussidio, grazie all’incrocio tra le domande di rinnovo del permesso di soggiorno e la loro effettiva presenza sul territorio nazionale.

In particolare, un 39enne ucraino avrebbe indebitamente percepito 15.300 euro tra il 2013 e il 2017. Per lui, come per gli altri soggetti coinvolti nell’indagine, sono già state avviate le procedure per il recupero dei crediti. E ulteriori verifiche riguarderanno anche altre persone.