25 aprile a Udine: scattano le limitazioni al traffico

In occasione delle celebrazione per il 74° anniversario della Liberazione, giovedì 25 aprile, a Udine, scatteranno alcuni divieti alla circolazione per consentire lo svolgimento della manifestazione. A partire dalle 6 e fino alle 10,30, in piazza Primo Maggio nel tratto antistante il chiosco presente sul lato sud dell’ellisse centrale e fino all’intersezione semaforica con viale Della Vittoria, via Portanuova, piazza Marconi, via Mercatovecchio, piazza Libertà, entrerà in vigore il divieto di sosta temporaneo.



Stesse limitazioni e stessi orari anche in via Vittorio Veneto, nel tratto da via Manin/piazza Libertà fino a piazzetta Beato Bertrando, per consentire il passaggio del corteo che si sposterà poi in via Poscolle, dove dalle 9 alle 12, sarà in vigore il divieto di sosta così come nel tratto compreso tra via Canciani e via Del Gelso.



Dalle 9:45 alle 11:30 circa, durante le celebrazioni commemorative, vigerà la progressiva istituzione del divieto di transito lungo le seguenti vie/piazze: Primo Maggio - Della Vittoria – Portanuova - Bartolini - Mercatovecchio – Libertà.



Dalle 11:15 alle 12:30 circa, scatterà il divieto di circolazione lungo le vie e piazze Libertà, Cavour, Poscolle, XXVI Luglio, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo.

Infine, dalle 10:30 alle 12:30 circa, in via Grazzano, nei pressi dell’intersezione con via Della Cisterna, sarà in vigore il divieto di sosta temporaneo.