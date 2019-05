6 maggio 1976, 43 anni fa il terremoto del Friuli

Sono passati 43 anni da quella sera di giovedì 6 maggio 1976, quando in Friuli la terra tremò per 59 interminabili secondi. Il terremoto, poco meno di un minuto che segnò per sempre questa terra all'estremo nord del Paese, costretta a piangere 989 morti.



Epicentro del sisma il monte San Simeone dal quale, alle 21, si è sprigionata una scossa di magnitudo 6,4 della scala Richter e intensità pari al IX-X grado della scala Mercalli.

Devastazione e disperazione si diffusero rapidamente in tutta la zona a nord di Udine, la più colpita. A Majano, Buja, Gemona, Venzone, Osoppo, Magnano, Artegna, Colloredo, Tarcento, Forgaria e lungo la fascia pedemontana c'è solo morte e distruzione. Case crollate, edifici piagati dalla forza implacabile del terremoto. E i morti, tanti morti, rimasti sepolti tra le macerie.

Il bilancio è pesante, si parla di 3.000 feriti e quasi 200.000 persone senza casa.



Quella notte di 43 anni fa, complice il buio e l'interruzione delle comunicazioni, la portata della tragedia non è nemmeno lontanamente immaginabile. E' all'alba di venerdì 7 maggio che le dimensioni della tragedia prende corpo. Il day after è da film apocalittico. Le prime luci del giorno svelano un paesaggio spettrale, irriconoscibile, fatto di macerie. E le scosse non si arrestano, la forza del sisma colpisce ancora, implacabile, portando terrore e paura tra gli sfollati, i sopravvissuti.



Oggigiorno, specie alle nuove generazioni, può riuscire difficile immaginare l'isolamento, l'assenza di comunicazioni istantanee come quelle che padroneggiamo ormai quotidianamente. La notte del 6 maggio 1976 non c'erano smartphone, news h24 e social a raccontare in tempo reale quanto stava accadendo, a tranquillizzare i parenti, a diffondere appelli per ritrovare i dispersi, a chiedere aiuto. Comunicare era praticamente impossibile nelle zone più colpite e quantomeno complicato laddove il la furia distruttiva del terremoto era stata più clemente.



Il giorno dopo le immagini di un Friuli ridotto a macerie fanno il giro del mondo e scatta così la macchina della solidarietà. Dall'estero i migranti friulani tornano nella loro terra martoriata per aiutare i sopravvissuti a pulire e ricostruire. L'Italia intera si mobilita per portare soccorso ai terremotati e agli sfollati. Indispensabile, per ricominciare, l'aiuto delle istituzioni, dell’esercito italiano, ma anche di quello statunitense, canadese, francese, austriaco e tedesco che operarono nelle zone più colpite.



La forza dei friulani, la volontà di vita, fecero il resto. Ci si rimboccò le maniche e si ricominciò: a ripulire le strade dalle macerie, poi a ricostruire, e infine a vivere, senza però mai dimenticare l'Orcolat. Quella forza oscura e implacabile, che in appena 59 secondi ha spezzato quasi mille vite, sarebbe stata destinata a segnare anche le generazioni future, quelle nate dopo il 1976, cresciute nel ricordo di quel 6 maggio che cambiò per sempre il Friuli e la sua gente.