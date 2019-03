600 euro per l'asilo dei secondogeniti

Buone notizie per chi ha più di un figlio e si trova nella necessità di iscriverlo all’asilo nido. La Giunta regionale ha approvato in via definitiva, dopo l’espressione del parere all’unanimità del Consiglio delle autonomie locali, il regolamento che stabilisce la ripartizione del Fondo per l’abbattimento delle rette per gli asili nido.



In sostanzaconsiste in un bonus di 600 euro al mese per l’asilo nido del secondo figlio destinato ai nuclei familiari con un Isee al di sotto dei 50mila euro e residenti in regione da almeno cinque anni. “Con questo regolamento non solo abbiamo garantito la gratuità alla frequenza dell’asilo nido per i secondogeniti delle coppie del Friuli Venezia Giulia ma abbiamo anche alzato il limite dell’Isee che da 30 mila euro passa a 50 mila euro, introducendo anche la novità del riconoscimento del beneficio, anche in assenza di Isee, alle madri di figli minori inserite in un percorso di protezione a sostegno dell’uscita da situazioni di violenza attestato dal Servizio sociale dei Comuni o da un centro antiviolenza o da soggetto gestore di case rifugio operante in regione e aderente alla rete nazionale ‘D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza’ - ha sottolineato l’assessore regionale alla Famiglia Alessia Rosolen.



“Si tratta - ha proseguito Rosolen - di un intervento destinato a tutte le fasce di popolazione, non solo a quelle più deboli - ha ricordato -, con la garanzia di potervi accedere a partire dal primo anno di residenza e di lavoro in regione e con l’ampliamento delle risorse a disposizione per chi risiede e lavora in Friuli Venezia Giulia da almeno 5 anni. Il beneficio è infatti ridotto del 50 per cento se nessuno dei genitori, componenti il nucleo familiare, è residente o presta attività lavorativa nel territorio regionale da almeno 5 anni”.