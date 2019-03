A Gradisca, Cpr e Cara convivranno

Il Cpr aprirà a breve. E convivrà assieme al già esistente Cara. Il tutto nell’ex caserma di Gradisca d’Isonzo. A confermarlo il recente bando di gara pubblicato dalla Prefettura di Gorizia per l’affidamento di gestione e funzionamento del futuro Centro di Permanenza per i Rimpatri.

Il fabbisogno presunto dei posti è di circa 150 persone per il periodo che va dal primo giugno del 2019 al 31 maggio del 2020, prorogabile in caso di persistenti esigenze fino al 31 maggio del 2021. Il Cpr, in particolare, sarà operativo dopo la conclusione dei lavori attualmente in corso per la conversione dell’ex Cie. La nuova struttura comprenderà anche il Cara già esistente, ovvero il Centro per l’Accoglienza dei Richiedenti Asilo.

L’affidamento alla ditta che vincerà l’appalto avverrà mediante procedura aperta e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Sarà, in particolare, un affidamento dell’appalto senza la suddivisione in lotti dal momento che il futuro centro prevede una capienza inferiore ai trecento posti.

Il termine per la presentazione dei bandi è previsto il 12 aprile alle 13. I prezzi a base di gara sono di 28,80 euro a testa al giorno per il servizio di gestione di centri collettivi di accoglienza messi a disposizione dal concorrente e 150 euro a pezzo per la fornitura del kit ad esclusione della scheda telefonica. Per un totale, stimato, di circa 1.576.800 euro per il servizio di gestione e 45mila per la finitura dei kit, il tutto conteggiato per le 150 persone previste dal bando. Da aggiungere, poi, 138.376 euro, non soggetti ad alcun ribasso, per la fornitura del cosiddetto ‘Pocket Money’ e della tessera telefonica nei dodici mesi di valenza del contratto.