A Lignano, pronti a ricevere le orde della Pentecoste

Lignano Sabbiadoro è pronta all’arrivo di migliaia di giovani, soprattutto austriaci e tedeschi, decisi a festeggiare la Pentecoste. Tra giovedì 6 e domenica 9 giugno la località balneare sarà oggetto di quella che molti giornali in passato hanno definito la ‘calata dei barbari’. Nel corso degli anni si sono registrati episodi di vandalismo e risse, innescati dall’alcol che scorreva a fiumi, mentre l’arenile al termine dell’appuntamento appariva un campo di battaglia disseminato di rifiuti e attrezzature mal ridotte. Neppure nelle vie cittadine andava meglio, dato che furono registrati addirittura lanci di sedie e altri oggetti dagli appartamenti presi in affitto, mentre i sanitari avevano a che fare con centinaia di giovani talmente ubriachi da finire in certi casi in coma etilico.



L’appuntamento si ripeterà anche quest’anno e anzi, per gli operatori, visto il maggio orribile dal punto di vista meteo, potrebbe essere la prima vera occasione per tirare il fiato e fare incassi, ma tutti sperano che prosegua il trend positivo avviato da due o tre anni, da quando cioè oltre al rafforzamento dei controlli e all’adozione di misure preventive, sono arrivati dalla Carinzia anche alcuni agenti che supportano i colleghi italiani, mentre sui giornali austriaci hanno iniziato a essere pubblicati vari servizi su cosa accadeva sul litorale e sul comportamento deprecabile dei loro connazionali.



Le misure di prevenzione adottate lo scorso anno hanno dimostrato di funzionare e saranno ripetute: “Gli accorgimenti presi per la Pentecoste - conferma Luca Fanotto, sindaco di Lignano – seguono un protocollo consolidato. Per quanto concerne il Comune, emetteremo ordinanze per vietare l’uso del vetro e delle angurie utilizzate come recipiente per cocktail che, alla fine, trovavamo gettate per strada. Provvederemo anche a rafforzare il servizio di pulizia per far fronte all’inevitabile aumento di rifiuti. Le fontane saranno spente e prive d’acqua per evitare bagni fuori programma e pericolosi. Spero sinceramente che anche la campagna di informazione fatta dai media austriaci, che hanno parlato diffusamente del problema e dell’aumento dei controlli, ci dia una mano”.



Le previsioni per la Pentecoste (domenica 9 giugno) sono buone, soprattutto a Sabbiadoro, con il Corpus Domini (il 23 giugno) che s’inserisce a stagione già avviata. “Le condizioni meteo avverse stanno ritardando l’inizio della stagione balneare rispetto lo scorso anno - ha spiegato Martin Manera del Consorzio Lignano Holiday -, ma al momento con la Pentecoste a giugno le prenotazioni alberghiere vedono un aumento del 10% a Sabbiadoro, dove gli austriaci punteranno prevalentemente al weekend breve, mentre a Pineta e a Riviera le prenotazioni sono di meno, ma per un periodo più lungo”.



Dati confermati anche da Enrico Guerrin, presidente di Confcommercio Lignano: “Con le buone condizioni del tempo arrivano chiamate, ma il meteo ultimamente ha condizionato le prenotazioni”.