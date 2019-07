A Lignano Riviera spunta un'altro residuato bellico

Nuovo rinvenimento di un ordigno bellico sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro. Quello che pare essere un proietto di artiglieria, è stato notato da un bagnino nella prima serata di ieri, poco dopo le 21. A quell'ora, per fortuna, in spiaggia non c'era quasi più nessuno.

L'addetto al salvamento, che stava svolgendo controlli di riutine nella zona di Riviera, ha segnalato il rinvenimento agli uomini della Guardia Costiera di Lignano che, a loro volta, hanno allertato la Prefettura.

L'area è stata isolata ed è stata disposta la sorveglianza della zona. Interverranno gli artificieri per la neutralizzazione del residuato, che pare in cattivo stato di conservazione. Coordina l'intervento la Prefettura di Udine, tramite la Questura di Udine. Solo pochi giorni fa era stata trovata la parte in legno di una bomba a mano, poi rivelatasi di nessuna pericolosotà.