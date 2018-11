A Pordenone la spesa costa meno

Quasi 70 città italiane, più di mille punti vendita della grande distribuzione sotto la lente, 115 tipologie di prodotti considerate, 1.180.000 prezzi rilevati: sono questi i numeri della 30a edizione della mappa della convenienza tracciata da Altroconsumo.

Dall’inchiesta con il confronto tra i panieri di spesa delle famiglie risulta che ben 25 dei 30 punti vendita più economici d’Italia si trovano in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Il motivo è semplice: nel Nordest la tensione concorrenziale è molto alta e di conseguenza i prezzi sono particolarmente convenienti per i consumatori. Nella nostra regione il primato spetta, per il secondo anno consecutivo, a Pordenone.





Prendendo in considerazione una famiglia con figli e un carrello tipo, riempito con alimenti confezionati tra i 607 più acquistati dalle famiglie italiane e tra le 17 tipologie di prodotti freschi (frutta, verdure, carni, formaggi e salumi da banco) più amate, il capoluogo del Friuli occidentale si conferma la città più conveniente della regione.





Scendendo nei dettagli è l’Iper Visotto di via Segaluzza il supermercato più conveniente con la sua spesa annua media di 7.299 euro, il risparmio, rispetto alla spesa annua stimata dall’Istat, pari a 8.579, è di 1.280 euro. Segue l’Emisfero in via Maestri del Lavoro, la cui spesa è di 7.381 euro, con un risparmio pari 1.198 euro, e l’Iper Visotto di via del Benessere con una spesa annua di 7.390 euro e un risparmio di 1.189.





A Udine, nello Spak di via Dormisch, una famiglia con figli riempie il carrello con prodotti di marca spendendo 8.316 euro, risparmiando 263 euro a fronte degli 8.579 stimati dall’Istat. All’Iper del Città Fiera di Martignacco la spesa annua vale 8.347, con un risparmio di 232. Segue il Panorama di viale Venezia, dove la spesa annua pesa 8.367 euro e fa risparmiare 212 euro a una famiglia con figli.

A Trieste, al Conad di via Morpurgo, la spesa annua vale 8.160 euro con un risparmio di 419. Al Famila Superstore di via Valmaurasi la spesa vale 8.266 con un risparmio di 313 euro.



All’Ipercoop di via Stamare a Muggia si spendono 8.282 euro con un risparmio di 297 euro. Se si scelgono prodotti più economici, in tutti i punti vendita Aldi della regione la spesa vale 3.343 euro con un risparmio di 5.236, rispetto alla spesa stimata dall’ Istat. Negli Eurospin la spesa annua costa 3.470 euro con un risparmio di 5.109 euro. Nei Lidl, si spendono 3.508 euro per la spesa annua per un risparmio di 5.071 euro.



Le insegna più convenienti in Friuli-Venezia Giulia secondo l’inchiesta di Altroconsumo sono cinque, tre delle quali a Pordenone: l’Ipervisotto di via Segaluzza, l’Emisfero di via Maestri del Lavoro e il Conad di via Rovereto. Segue il Bennet, insegna aperta a Pordenone, sulla Pontebbana, in località Cornadella, ma anche a Pradamano, in via Nazionale. Ultimo, ma non meno importante anche perché, per convenienza batte la concorrenza di supermercati più grandi, il Conad di via Morpurgo a Trieste.